Pai de Matteus apoia affair com Cunhã e dispensa Anne: 'Não tem a ver'

A conexão entre Isabelle Nogueira e Matteus, do BBB 24, parece ter torcida! Nesta sexta-feira (15), foi divulgado que Giovani Vargas, pai do participante, apoia a aproximação da dupla e vê possibilidade de surgir um romance.

Matteus do 'Alegrete', Rio Grande do Sul, tem trabalhado para levar a fama de conquistador da edição. O brother teve um envolvimento amoroso com a sister Deniziane e após a eliminação dela, tem se aproximado da cunhã-poranga Isabelle Nogueira.

Dentro do confinamento, outros participantes já notaram a conexão da dupla e Beatriz até incentivou o affair. Apesar disso, Matteus diz querer conversas com Deniziane quando o reality terminar. Vale lembrar que a fisioterapeuta pôs um fim no caso, alegando não conseguir retribuir o mesmo carinho pelo engenheiro.

Em entrevista ao Extra, o pai do participante não escondeu que está torcendo para Isabelle ocupar o cargo de nora.

"Meu filho é um rapaz muito simples, de alma pura, e acho que a Isabelle também é assim pelo que a gente vê no programa. A Anne é diferente, não tem muito a ver com ele, eu acho. Mas é ele que tem que saber o que vai no coração", opinou.

Após a amizade de Matteus e Isabelle gerar suspeitas, Deniziane se mostrou incomodada nas redes sociais. Ainda assim, o pai Giovani Vargas diz acreditar num possivel romance entre o filho e Isabelle.

"Vejo dois Matteus em momentos diferentes da casa. Num primeiro momento ele não estava se achando ali, apenas observando. Agora acredito que ele tenha se encontrado no jogo e esteja focado no prêmio, que sempre foi o desejo dele. Mas existe a carência também, né, muito tempo ali dentro. Então, pode ser que aconteça algo entre os dois", analisou.