Apresentadora do “BBB - A Eliminação” no Multishow, Ana Clara Lima resolveu abrir o jogo sobre as críticas que recebeu pela condução da entrevista com a atriz e modelo Yasmin Brunet, última eliminada do “Big Brother Brasil 2024”.



“Fiz exatamente essa pergunta hoje na nossa reunião de pauta: o que consiste passar pano? O que vocês esperam que a gente faça? Chame uma pessoa que acabou de sair de um confinamento, que está ferrada da cabeça, bote sentada aqui e comece a apontar erro?”, rebateu durante o “Mesa Cast BBB” desta quinta-feira (14).

Prestes a comandar o próximo reality musical da Globo, Ana Clara ainda ironizou a parcela de espectadores que acusava os entrevistadores de “passarem pano” para os eliminados do grupo camarote. “A gente é juíza, aqui só tem juiz da moral e dos bons costumes. Vai arrumar o que fazer”, declarou.

Yasmin Brunet era a penúltima camarote do “BBB 24”. Em um paredão contra Lucas Henrique e Isabelle Nogueira, ela foi eliminada com 80,76% dos votos e alcançou o posto de segunda maior rejeição desta temporada do programa, ficando atrás somente de Marcus, que teve 84,6% dos votos para sair; confira o ranking das votações





