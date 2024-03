Reprodução/X - 14.03.2024 Giovanna Lima completa 28 anos nesta quinta (14)





Giovanna Lima, participante do BBB 24, fez 28 anos nesta quinta (14) e o perfil da mineira fez uma postagem em comemoração à data. No entanto, um detalhe da foto fez com que os internautas brincassem com o aniversário da modelo.



Na foto, Giovanna está com um bolo de aniversário com as velas "1996", representando o ano em que ela nasceu. Os internautas brincaram com o momento e brincaram com a idade da mineira.









Hoje o dia é dela! ✨ BDAY GIOVANNA pic.twitter.com/sk2iNBcjgR — Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) March 14, 2024

"Caraca, ela não parece ser tão velha", disse um usuário do X, antigo Twitter. "1996 anos com carinha de 20 anos. Como pode?", ironizou um segundo. "Ela tinha que ser eleita a pessoa mais velha do mundo", brincou um terceiro.

"1996? Eu dava uns 28 no máximo", comentou um quarto. "Quero chegar nos 1996 assim", falou um quinto. "Nossa, mas ela está conservada para tudo isso de idade", avaliou um sexto.



