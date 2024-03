Reprodução/TV Globo BBB: Yasmin Brunet é a 12ª eliminada; modelo assume pódio de rejeição

Após a eliminação de Yasmin Brunet na noite de terça-feira (12), os aliados da modelo ficaram para baixo, Leidy Elin chegou a chorar e MC Bin Laden percebeu que era o único Camarote que sobrou no jogo.

Choro de Leidy Elin

Reprodução / TV Globo BBB 24: madrugada tem choro após eliminação e conselhos

A trancista desmoronou após a eliminação de Yasmin Brunet e chegou a afirmar que também queria sair do jogo.

Antes da eliminação, Leidy recebeu um puxão de orelha de Tadeu por ter jogado as roupas de Davi na piscina. A carioca ficou preocupada com como a ação foi recebida pelo público. "Eu não sei como está lá fora, não sei se minha mãe está mal. Aí eu fico preocupada", disse chorando.

Mais tarde, Leidy cogitou que o Paredão tenha sido falso, já que não houve mudança na quantia do prêmio e voltou a dizer que estava no limite.

A insuportável Yasmim Brunet foi eliminada com mais de 80% dos votos e para surpresa de 0 pessoas a tal Leidy Elin solta essa: "Eu quero ir embora, não aguento mais isso aqui".

Nunca foi visto tamanha subserviência no programa. Como alguém se passa por um papel ridículo desse?🤬 pic.twitter.com/pBggpODfZw — Gєσяgє Sαηgυıηєтσ (@jgsanguineto) March 13, 2024





A ameaça de Davi

Reprodução / TV Globo BBB 24: madrugada tem choro após eliminação e conselhos

A eliminação de Yasmin fez muitos brothers acreditarem que o jogo já estava ganho por um participante e que eles não têm mais chance. Fernanda discorda dos participantes e afirma achar que ainda tem chance de eliminar Davi e Alane.

A confeiteira questiona MC Bin Laden se ele se sente ameaçado por Davi e o funkeiro nega.

Pitel reclama e diz estar cansada do rumo que o jogo está tomando. Lucas Henrique aconselha que a alagoana “faça igual ou pior” que os concorrentes.

"Se a gente chega, do nada, pega o telefone da mão da Bia e fala: 'Bia, você já fez muito, a gente não fez', e começar a fazer também? Pode parecer que, no começo, ela não vai ligar, mas vai, porque só ela faz, e todo mundo começar a fazer igual", explicou Fernanda, concordando com o MC.

"Todo mundo já dava o Botafogo como campeão. Palmeiras estava lá atrás [...] Aí veio um embate direto. Botafogo começou ganhando de 3 a 0. Aí o menino Endrick chegou pro jogo. E falou 'toca pro pai'. Virou o jogo! O que aconteceu? Palmeiras campeão", MC Bin Laden contou, comparando o reality com um jogo de futebol.

O corte mostra Lucas sugerindo que os gnomos compitam pelo tempo de tela na pista de dança.



Em momento algum ele incentiva Pitel a cavar acusações de assédio contra Davi. #BBB24 pic.twitter.com/gyIEg1WekQ — Africanize (@africanize_) March 13, 2024





AI AS METÁFORAS COM FUTEBOL E ELE IMITANDO O MENINO ENDRICK COMEMORANDO EU NÃO TO TANKANDO KKKKKKKKKKKKKKKKKK



DEPOIS COMEÇA UMA DISCUSSÃO DE ABEL FERREIRA E CARILLE pic.twitter.com/Fk3WhDRTFV — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 13, 2024





Trocas de quarto

Com a volta de Isabelle do Paredão, Davi sugeriu que eles, Alane, Beatriz e Matteus se mudassem para o quarto Magia. "Bom que fica para a gente, mais reservado", explicou.

A aproximação do quinteto incomodou Fernanda: "Pior foi ver os cinco abraçadinhos, grudadinhos, como se fossem irmãos desde sempre".

"Falava que a garota olhava estranho, que não sei o que. Foi só a Any [Deniziane] sair", comentou Leidy Elin sobre a aproximação de Isabelle do resto do grupo.

Camarote solitário

Reprodução / TV Globo BBB 24: madrugada tem choro após eliminação e conselhos

MC Bin Laden percebeu que agora é o único Camarote na casa após a eliminação de Yasmin Brunet. O funkeiro explicou que a estratégia dele é escapar do Paredão: "Mano, minha forma de jogar nessas últimas duas semanas foi me esquivar para sair um pouco do foco para não ficar batendo no Paredão, porque o maior foco é esse, não ir para o Paredão".

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente