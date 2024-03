Reprodução Tadeu Schmidt abre o jogo sobre expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24

Apresentador do "BBB 24", Tadeu Schmidt apareceu neste sábado (2) para conversar com os participantes do reality. Pouco antes da prova do anjo, ele abordou o motivo que culminou a expulsão de Wanessa Camargo.

Mais cedo, a herdeira de Zezé Di Camargo foi chamada ao confessionário e não voltou mais. Ela foi expulsa sob acusação de agredir o participante Davi na madrugada deste sábado.

Aos participantes que restaram, Tadeu foi breve ao confirmar a expulsão da cantora. "A Wanessa já está a caminho de casa, eu mesmo já falei com ela, está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo. A gente segue por aqui, bola para frente", declarou.

Tadeu disse que já falou com a Wanessa e disse que ela descumpriu uma regra do programa, por isso foi desclassificada. #BBB24 pic.twitter.com/tu99DvDQ52 — Dantas (@Dantinhas) March 2, 2024