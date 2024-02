Reprodução/Globo BBB 24: estretégia de votos, cobrança de aliada e mais marcam festa com Joelma

Na madrugada deste domingo (25), os participantes do BBB 24 aproveitaram mais uma festa no reality e com direito a show de Joelma.

Motivo de indicação

Em conversa com Davi e Alane, a líder Beatriz reforçou que os alvos para a indicação do paredão são Rodriguinho e Fernanda, apesar de também ter colocado pulseiras em Giovanna e Michel.

A vendedora explicou que a indicação do cantor seria por estratégia, e a rival pelo coração. "Se eu indicar a Fernanda eu preciso ver muito bem o que eu vou falar. Pra não ficar maçante e chato, ou parecer que eu tô criando uma birra com ela", disse ela.

Davi, então, alertou: "Se ela voltar, você vira alvo".

Estratégia de jogo

Ainda no quarto, Davi seguiu falando da formação do paredão, que acontece neste domingo, e deu uma sugestão para a líder Beatriz.

O brother afirmou que a sister poderia ter três pessoas que ela vota na berlinda, por se indicar Rodriguinho, ele poderia puxar Raquele. Assim, Leidy Elin indicaria Fernanda através do Poder Curinga.

Triste fim

Durante a festa, Giovanna se mostrou triste com o fim do romance com MC Bin Laden. "O que eu podia fazer era a companhia, um ouvido, um momento. A pessoa escolhe não querer, aí eu não tenho o que fazer, a pessoa tá triste, na merda, e eu não poder fazer nada", desabafou ela para Isabelle e Michel.

Fofoquinha

Leidy Elin desabafou com Wanessa ao descobrir que Beatriz contou para Davi que ele é uma das opções de indicação de Leidy por conta do Poder Curinga.

No banheiro, a sister não poupou críticas a aliada pela conversa que elas tiveram em particular. "Depois eu comi o c* da Bia, porque ele soube por causa de quem? Eu falei: 'Se eu te falei é pra você guardar pra você. Não é pra você falar nem pra A nem pra B'. Ela falou: 'É, realmente você ta certa'", declarou ela.

Questionando amizade

Ao ver Isabelle conversando com o Puxadinho, Davi foi cobrar o motivo do papo entre eles com a aliada. Irritada, a sister foi sincera com o brother.

"Sempre você enfatiza isso. Eu não sei porque você tem dúvida da minha amizade com você, porque você sempre toca nesse assunto dessa forma, principalmente em festa. Você tem dúvida? A minha amizade com você vai além de jogo e eu não quero falar mais sobre isso, principalmente em festa. Porque não tem que ter dúvida, eu não pergunto pros meus amigos se eles são meus amigos", desabafou ela.

