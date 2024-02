Reprodução/Globo Beatriz na liderança rende muito choro na madrugada; veja resumo do BBB 24

Nesta sexta-feira (23), Beatriz e Isabelle decidiram ao vivo quem ficaria com a liderança da semana após a dupla vencer a prova de resistência, com 5 horas e 7 minutos. Em consenso, a vendedora do Brás se consagrou Líder, já Isabelle ficou com o prêmio em dinheiro de R$ 44.500.





VIP da semana e Na Mira do Líder

Após a cerimônia do colar, Beatriz dividiu a casa colocando Isabelle, Alane, Matteus, Davi, Leidy Elin, em seu VIP.

Ainda no ao vivo, a sister teve a primeira função como líder e pré-indicou Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna, para o paredão.

Como ficou o VIP da nova Líder Beatriz 👑:



Isabelle, Alane, Matteus, Davi e Leidy Elin



No #BBB24 , o jogo não para e a Beatriz colocou Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna na Mira do Líder. 🎯 Um deles vai direto para o Paredão. 🧱



Rodriguinho e Fernanda questionam decisões de Beatriz

Com as pulseiras da Mira do Líder, os aliados questionaram o motivo de terem recebido a pré-indicação ao paredão. "Eu já sabia. Tinha dado a Mira nela e ela falou", explicou Fernanda.

"A cabeça dela [Beatriz] é meio incoerente porque eu dei a pulseira pra ela na primeira vez que ela foi Líder. Quando dei a pulseira, eu falei 'não vou te colocar porque você não é meu alvo'", relembrou o cantor.

"E quem botou ela, de fato, no Paredão, ela não colocou", pontuou Fernanda.

Festa da Líder vira motivo de choro

Após a decisão de colocar Beatriz na liderança, a sister não segurou as lágrias pelo fato da manauara não poder ter a festa do Líder.

Na cozinha, a vendedora foi consolada pelos participantes. "Você não tem que ficar assim, foi um consenso de vocês duas", disse Leidy Elin.

"Você é merecedora também", completou Alane.





Isabelle revela motivo pelo qual deixou a liderança para Beatriz

Em conversa com Davi, quem a consolou no quarto Magia, Isabelle explicou o motivo de ter deixado a liderança para Beatriz no final das contas.

"Cara, eu queria muito, mas na hora... depois de tudo que a gente conversou... Eu fiquei com muito receio da gente ficar debatendo e o Tadeu dar pra Fernanda e Pitel... Eu queria muito essa liderança, muito", declarou ela.

No ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt contou que se as sisters não chegassem a um consenso, a liderança seria entregue para a penúltima dupla a deixar a prova: Fernanda e Pitel.

Ausência de Lucas Henrique na Mira do Líder incomoda participantes

A escolha de Beatriz para a pré-indicação do paredão foi assunto entre vários grupos do BBB 24. No quarto Gnomo, Giovanna afirmou que não faz o menor sentido Lucas Henrique não estar com a pulseira.

A sister explicou que ele deveria estar na mira já que indicou a vendedora ao paredão.

Beatriz se surpreende com a quantidade de votos que recebeu no jogo

Como privilégio pela liderança, a sister pôde saber quais participantes votaram nela até o momento presente do jogo.

A sister não escondeu a surpresa ao ver que recebeu apenas um voto de Luigi.

Beatriz só recebeu 1 voto o programa inteiro: Luigi.

Atrito entre as Fadas

Leidy Elin afirmou que Michel está agindo diferente com o quarto Fadas após a ida dele para o quarto Gnomo. O brother afirmou que não faz parte do grupo que dorme com ele.

"Esse jogo é muito louco, as coisas muda muito rápido, mas saibam que eu não sou Gnomo. Minhas prioridades vocês não têm dúvidas de quem são: Raquele e Giovanna. E a Isabelle também, apesar da gente não jogar junto, eu gosto muito dela", disse ele.

E completou: "Lá [Gnomo] não é um grupo, não estou confortável, são coisas que eu penso...".

Leidy então rebateu o brother: "Gente, é um grupo sim! Todo mundo ficou put* porque Fernanda tomou 10 votos, só que vocês se organizaram, todo mundo, pra votar no Marcus', pontuou.

