Reprodução/Instagram - 19.02.2024 Enquete BBB 24: votação aperta entre Deniziane e Fernanda

Nesta terça-feira (20), o resultado da berlinda envolvendo Matteus, Deniziane e Fernanda será divulgado por Tadeu Schmidt, durante a atração noturna exibida na Rede Globo.



De acordo com uma enquete realizada pela reportagem do IG Gente, o paredão está entre as participantes femininas. Matteus recebeu a menor quantidade de votos, com apenas 3%.



Já Deniziane é a segunda mais votada, chegando a 44%. Fernanda Bande, por sua vez, recebeu mais da metade dos votos e deve ser eliminada: na enquete, a confeiteira recebeu 53%.



Neste paredão, Deniziane foi indicada pela líder Raquele. Já Matteus e Fernanda foram os mais votados pela casa e, por isso, também acabaram formando o nono paredão da edição.

