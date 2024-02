Reprodução/Globoplay Leidy Elin

Leidy Elin virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (13) após a sister contabilizar quantos banhos alguns participantes estão tomando por dia no BBB 24.

A primeira a ter sua higiene questionada foi Deniziane, com quem a trancista teve um desentendimento depois que Marcus Vinicius relembrou uma fala da amiga sobre o nível de água da casa estar diminuindo e a fisioterapeuta estar lavando os cabelos.

Visivelmente descontente com o comentário, Alane pergunta para a colega do Quarto Fadas: “Tá Chateada?”. “Não, só com alguns comentários que eu acho que são desnecessários”, respondeu a mineira.

“Foi o comentário do banho?”, questionou Leidy Elin. “É, porque se tem água lá, gente, não tava nem no limite, não vejo problema nenhum”, disparou Deniziane.

Em outro momento, Leidy comentou sobre quantas vezes Davi toma banho. “Teve um dia que o Davi tomou uns quatro banhos. Pra que esse bofe toma tanto banho?”, questionou ela.

Mais tarde, a trancista foi até Wanessa e Yasmin para desabafar: “Tem que se pôr no lugar do outro”, disse ela. “Não é porque tem água, é consciência com o planeta que ninguém tem!”, respondeu a cantora.

Leidy indo falar da água na central de reclamações da casa.

#BBB24



pic.twitter.com/2ufMR58QlF — maiaradgbs em modo bbb (@maiaradiasgomes) February 13, 2024