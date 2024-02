Reprodução/Globoplay Raquele fala sobre problemas de Alane durante almoço do anjo

Durante o “Almoço do Anjo”, Raquele contou para Giovanna, Isabelle e Michel sobre um novo acidente envolvendo Alane, no BBB 24. A doceira disse ter “ficado com dó”, após a dançarina novamente ter entupido o vaso.

"Fiquei com um dó da Alane. Ela entupiu o vaso de novo", começou Raquele. “Ah, eu vi isso. E ela tomou ‘atenção’ junto com a Ane por causa disso.”

"É porque as duas estavam lá dentro [do banheiro], e não pode. Tadinha. Aí ela acordou a Ane. 'Só você pode me ajudar, amiga'. 'O que foi?'. Ela disse: 'Vai pegar o desentupidor pra mim?'. Ela ficou com vergonha, tadinha", continuou Raquele.

"Gente, mas esse vaso daqui, não é possível...”, completou a nutricionista. “E já deixou o desentupidor lá [em um dos banheiros] por causa dela, e ela vai no outro”, completou Michel.

