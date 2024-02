Reprodução/Globo Davi recebe atendimento





Na tarde deste sábado (10), Davi precisou receber atendimento médico no BBB 24. O brother não anda se sentindo muito bem e tem apresentado alguns sintomas, como mal-estar e diarreia. Alguns participantes acreditam que o baiano esteja com dengue.

Vale lembrar que Tadeu Schmidt conversou com os confinados, no programa de sexta-feira (9), e pediu para eles redobrarem a atenção quanto ao uso de repelentes devido ao aumento expressivo do número de casos da doença.

“Estou com dó do Davi, ele está bem cabisbaixo e ele é muito animado”, comentou Beatriz. “Ele está mal, eu acho que é dengue, aquilo ali deve ser dengue", especulou Deniziane.





Ao sair do confessionário, onde foi atendido por profissionais, Davi foi recebido por Isabelle, que demonstrou estar preocupada.

"Você não vai comer a comida da festa e muito menos tomar uma bebida. Mas acho que tu poderia se arrumar, ir para a festa e tomar uma água de coco, porque água de coco hidrata. Você teve diarreia, então é bom", disse a amazonense.

"Tô com fome não. "Tô de boa. Quero ficar só deitado. Vou ficar só deitado. Não estou com febre, não. Eles viram tudo lá. Tá estranho, né? A médica falou pra eu beber bastante água", contou Davi em conversa com a aliada.

