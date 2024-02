Reprodução Globoplay Yasmin Brunet, Davi e Isabelle no 'BBB 24'

A madrugada desta sexta-feira (9) foi movimentada para os participantes do “BBB 24”. Ao decorrer da prova do líder, que dessa vez é de resistência , desistências, eliminações e deboches marcaram a noite dos confinados, além, é claro, das especulações de votos para o próximo paredão.



Prova do líder

Misturando agilidade, concentração e foco, os brothers não ficam apenas parados em uma posição, como já aconteceu em outras provas. Para ganhar a liderança, precisam correr e separar objetos dentro do tempo estipulado pelo cronômetro.



Caso a edição, apresentada por Tadeu Schmidt após “Renascer”, comece, haverá rodadas de desempate para os resistentes que não foram desclassificados ou que não desistiram da prova. Vale lembrar que todos os competidores iniciaram a disputa, com exceção de Giovanna, devido à complicação no pé.



Veja a ordem dos desclassificados até o momento:



Bin Laden foi o primeiro participante a deixar a Prova do Líder. Após quase duas horas de prova, ele esqueceu de segurar o Totem pelo tempo indicado no cronômetro.

Outra camarote abandonou a disputa: Yasmin Brunet. A modelo foi eliminada após 3 horas.



Rodriguinho desistiu da Prova do Líder depois de 4 horas.



Leidy Elin foi a primeira Pipoca eliminada, logo após o camarote Rodriguinho.

👑 Prova do Líder #BBB24 :



Isabelle foi eliminada quando a disputa chegava a quase 5 horas de duração.



Davi, Pitel, Michel e Wanessa foram eliminados pela dinâmica da prova após a manauara Isabelle.



Ex-líder, a dançarina Fernanda saiu depois de 6 horas lutando pelo segundo título consecutivo.

👑 Prova do Líder #BBB24 :



Logo depois de Fernanda, Matteus e Marcus foram os eliminados da dinâmica.



Raquele, Deniziane e Alane foram as últimas eliminadas.

👑 Prova do Líder #BBB24 :



👑 Prova do Líder #BBB24 :



👑 Prova do Líder #BBB24 :



Com isso, seguem na disputa: Beatriz e Lucas Henrique.

Vetada, Giovanna se emociona

Giovanna chora por não ter conseguido participar da prova do líder. Em virtude da lesão do pé, a sister tem sido vetada de várias dinâmicas e provas dentro do “BBB 24”.



Wanessa, Yasmin Brunet e Rodriguinho

O trio de participantes do camarote criticaram, mais uma vez, o brother Davi. Isso porque o baiano estava juntando caixas e, na opinião dos famosos, ele deveria ser desclassificado por isso.



Eliminada, Yasmin Brunet revela que indicaria Davi ao paredão



Mesmo afirmando que indicaria Davi ao paredão, Yasmin Brunet diz que seria incoerente se Davi resolvesse colocá-la.

Isabelle ficou em prantos após abandonar a disputa





Durante a prova, Fernanda e Alane protagonizaram um momento de rivalidade pela mesma caixa . As sisters quase caíram tentando arrancar o objeto das mãos uma da outra.

Wanessa repreendeu Davi e ameaçou mexer nas caixas dele. Matteus defendeu o aliado.

Wanessa: "Davi, para de tirar (as caixas) de lá (...)"



Matteus: "Ele tirou uma só, Wanessa"



Michel comemorou a saída de Davi da prova do líder



Rodriguinho levou um tombo enquanto falava mal de outros brothers



Deniziane, Beatriz e Alane começaram a cantar uma música gospel depois de Fernanda ser eliminada





