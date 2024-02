Reprodução / TV Globo BBB 24: Yasmin fica chocada ao descobrir que estalecas são ‘dinheiro’

Yasmin, Giovanna e MC Bin Laden conversavam na cozinha do VIP durante a noite desta quinta-feira (8) sobre as amenidades da casa quando a nutricionista olha as estalecas do funkeiro e comenta: "Você está rico, hein".

"Eu estou pobre, pobre, pobre", responde Yasmin. Giovanna concorda com a sister.

"Cara, para onde foi todo o meu dinheiro? Não estou entendendo, não comprei nada", questiona a modelo. A mineira pergunta se Yasmin está perdendo estalecas e a influenciadora fica chocada: "Perde dinheiro?".

"Estalecas, - 50 estalecas", explica Giovanna. A modelo responde fazendo os brothers darem risada: "Estaleca é dinheiro? Mentira, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia".

"Você acha que é o que?", pergunta a nutricionista. "Eu não sei, eu não tinha feito essas contas", se justifica Yasmin.

