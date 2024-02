Reprodução / TV Globo BBB 24: MC Bin Laden nega proteção à Giovanna: ‘Não posso interferir’

No quarto Gnomo durante a madrugada desta sexta-feira (9), alguns participantes conversam sobre as opções de voto do Lucas Henrique. MC Bin Laden afirma que Giovanna, com quem está ficando, é um dos alvos do brother, mas que não vai interferir na escolha.

"O Davi saiu, está tudo bem", comenta Rodriguinho. "É uma opção de voto já", responde Pitel. O cantor opina que dependendo de quem ganhe o líder da semana, todos do quarto estão na mira.

"Se Buda pega ali o Líder dá a pulseira para Anny [Deniziane], Alegrete [Matteus], Giovanna e Cunhã [Isabelle]", diz o MC. "Você não falou que vocês meio que jogam juntos?", questiona Rodriguinho. O funkeiro diz que eles conversam sobre o jogo e o pagodeiro questiona: "Você vai deixar ele dar para Giovanna?".

"O que é que tem a ver? Não posso interferir no jogo do cara. Não posso chegar para o cara [e falar]: não dá não porque eu fico com ela", explica MC Bin Laden. "Você não ia nem precisar falar se fosse eu", rebate Rodriguinho.

Em seguida, Lucas segue sendo o assunto dos brothers, desta vez eles conversam sobre a aliança entre Wanessa e Yasmin com ele. "A Camargo e a Yasmin estão querendo jogar com o Buda", fala o funkeiro. E o ex-Os Travessos concorda: "Eu estou vendo essa cola delas".

"Elas já falaram que são quase um grupo", conta Fernanda. O MC revela que o professor convidou ele para fazer a prova juntos e que Yasmin pareceu surpresa com o pedido. Rodriguinho diz que viu e complementa: "No dia que ela estava desesperada, ele falou no ouvido dela: se eu ganhar o Anjo eu dou para você, fica tranquila. Que horas eu dormir e acordei que virou esse amor?".

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente