Yasmin Brunet questionou a presença de famosos no "BBB 24". Durante a festa da líder, na madrugada desta quinta-feira (8), a modelo refletiu com Wanessa Camargo sobre o que o público gostaria de acompanhar com os participantes, sugerindo uma possível reação negativa do grupo Camarote.





"Por ser Camarote, não sei se as pessoas querem ver Camarote aqui. Acho que talvez seja por isso que colocaram poucos", avaliou. Na edição atual, apenas seis celebridades foram selecionadas para o elenco. Desde a criação do grupo, em 2020, o Big Boss selecionou entre 9 e 10 famosos para as temporadas.





"Via muita gente falando que estava cansada de camarote, que queriam gente normal, que queria voltar a ser 'raiz'", ponderou. Wanessa concordou e as amigas concordaram como os integrantes do Camarote apresentam um receio maior de se expor no programa.

Ainda no bate-papo, as integrantes do Camarote falaram de jogo e Yasmin defendeu que Fernanda deve disputar o próximo paredão. "A Fernanda tem que ir. Infelizmente. Para a gente ver o que o público acha também, o que o Brasil achou daquilo tudo", declarou.

