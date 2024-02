Reprodução/Globoplay Wanessa impede que Yasmin coma bolo do Vip

Após mais uma confusão envolvendo o nome de Davi no BBB 24, Yasmin, que está na Xepa, diz que vai comer bolo do VIP, indicando que não quer mais saber de nada, já que está com duas pulseiras no braço — a mira da líder e a pulseira vermelha de divisão de grupos, que ela suspeita ser uma indicação direta ao paredão.

Ao tentar comer o bolo, que a faria receber uma punição da produção, Wanessa a impede. "Esse bolo não pode ficar na minha frente", diz Wanessa.

Yasmin insite: "Vamos comer e mandar todo mundo para o Tá com Nada". "Está maluca?", questiona a filha de Zezé.

“Eu já estou com dois negócios no braço", justifica Yasmin, sobre a vontade de comer o bolo. "Está doida. Não vai, não", declara Wanessa, segurando a aliada.