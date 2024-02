Reprodução/Globoplay Davi atende ao Big Fone

Davi ficou de plantão em frente ao Big Fone, no BBB 24, nos últimos dias, e finalmente, neste domingo (4) o brother atendeu ao chamado, garantindo sua imunidade para a votação da noite e dividindo a casa em dois grupos diferentes, como havia sido anunciado na dinâmica da semana.

"Atenção, preste bem atenção! Você está imune. Escolha agora nove pessoas para usar uma pulseira vermelha. Você só não pode escolher o Líder", diz a mensagem do Big Fone.

O motorista de aplicativo celebra cantando “Voando Pro Pará” e vai até a dispensa para pegar as pulseiras vermelhas. Ele as distribuiu para MC Bin Laden, Lucas Henrique, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcus Vinicius, Giovanna, Leidy Elin e Yasmin.

Desse modo, a casa fica dividida entre dois grupos, com e sem pulseiras. Sendo o grupo sem pulseiras formado por: Davi, Alane, Beatriz, Deniziane, Isabelle, Matteus, Michel, Raquele e Wanessa.

Lembrando que a líder, Fernanda, não faz parte de nenhum dos grupos, já que indicará alguém ao paredão individualmente. Os confinados, nem mesmo Davi, sabem qual é o motivo da divisão, que será a base para a formação do paredão que irá eliminar um dos participantes na próxima terça-feira (6).

Dinâmica do paredão e da votação

O paredão começa a ser formado com o anjo autoimune, Matteus, imunizando uma pessoa. A líder Fernanda vai indicar outro participante, antes de a casa votar a partir da divisão feita pelo Big Fone.

Em uma votação aberta, o grupo 1 vota no grupo 2 e vice-versa, colocando dois brothers na berlinda. Já em uma votação fechada, cada integrante do grupo 1 vota em alguém do grupo e o mesmo se repete no grupo 2, completando mais dois alvos.

Ao todo, serão cinco emparedados no total, mas apenas quatro pessoas jogam a prova bate-volta. Uma pessoa se salva e as outras formam o paredão quádruplo. Pela primeira vez na edição, o voto será para eliminar. O Sincerão acontece na segunda-feira (5) e um dos emparedados será eliminado na terça-feira (6).