Reprodução/Globo/X BBB 24: vídeo antigo de Beatriz desmontando barraca no Brás viraliza; assista

Nesta terça-feira (30) foi um dia de emoção no BBB 24. Os participantes receberam objetos pessoais enviados pela família de cada um e o momento gerou comoção na casa.

Entre um dos presentes, estava a barraca de camelô que usava para trabalhar antes de entrar no reality. O item levou a sister às lágrimas.





"É a minha barraca, que eu montava na rua, desde criança. Significa tudo para mim, foi onde consegui me formar no teatro, pagar meu teatro. Se Deus perguntasse, falaria que queria voltar para a mesma família, para a mesma barraca", contou ela aos colegas de confinamento.





Nas redes sociais, foi publicado um vídeo onde a vendedora aparece novinhas desmontando a sua barraca de vendas. As imagens surpreenderam os internautas.

"Sempre uma querida", declarou um usuário; "Esse vídeo só comprova que ela está sendo ela mesma na casa, não como os outros dizem que é um personagem ou forçada...", pontuou outro; "Meu Deus, ela não mudou nada", comentou um terceiro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

E ela chegou lá 😭,olha como a @BeatrizRBrasil é brasileira raiz ,que nunca desiste de seus sonhos ! #BBB24 pic.twitter.com/dmXonLSCiA — 🍓Wanderson do Brás 🍓 (@Wanders16095383) January 30, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: