Reprodução / TV Globo BBB 24: Juninho acusa Davi de ser um ‘mentiroso compulsivo’

Após avaliarem as estratégias do grupo e comentarem o Sincerão, Juninho e Pitel continuaram conversando durante a noite de segunda-feira (29), desta vez, sobre Davi.

"Sabe uma coisa que me acendeu ali quando eu estava falando com Leidy? O Davi recebeu quase 50% dos votos ali porque a Fernanda 'sabonetou' aos 49 do segundo tempo", opinou o mototaxista. Pitel concordou, dizendo que Davi poderia ter até 12 votos da casa, contando com o de MC Bin Laden.

Juninho continuou, avaliando o possível motivo de Davi ter tantos votos: "A lâmpada que me acendeu foi que o Davi, ele tomou essa quantidade de votos porque ele fica mentindo para um e depois diz que não lembra, aí conta uma historinha pra outro, depois diz que não disse. Eu não sei até que ponto eu chegar e dizer que uma pessoa mentir para mim, inventar uma história que não aconteceu, pode me ajudar ou pode me atrapalhar, entendeu? Minha linha de raciocínio. Porque o Davi está nessa situação porque ele não sabe nem o que ele fala mais, ele está todo atordoado".

Pitel, então, diz que o baiano estava quieto durante o dia e que mal ouviu ele falar. "Ele vai querer falar? Ele vai ficar no sapatinho agora achando que vai passar batido, mas não vai", responde Juninho.

"Ele é um mentiroso compulsivo e esse negócio de mentira não dá certo, uma hora a casa cai", afirma.

“Acho grave essa afirmação. Acho grave de verdade... Mentiroso compulsivo são muitas questões, ele mentiu em coisas pontuais, eu acho”, opina Pitel. e Juninho rebate: “Então ele tem o quê? Alzheimer?”

