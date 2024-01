Reprodução BBB 24: Zilú Camargo defende Wanessa e aponta que Davi fez 'maldade'

Zilu Camargo saiu em defesa de Wanessa Camargo neste sábado (27). No Instagram, a mãe da participante do "BBB 24" compartilhou uma crítica a Davi, apontando que o baiano fez maldade ao cozinhar feijão com carne, já que a filha é vegana.

No Instagram, a veterana compartilhou a opinião de uma internauta telespectadora do reality da Globo. "Estamos com você, Wanessa! Que maldade esse Davi fez hoje. Sabendo que você não come carne, colocar o feijão para cozinhar e meter carne. Depois fala que foi sem querer", diz o texto.

A crítica se refere à última sexta-feira (26), quando Davi utilizou o feijão que Wanessa havia deixado de molho. No preparo, o brother adicionou diversas peças de carne.

Além de ser vegana, Wanessa Camargo também revelou ter problemas com gases. Devido isso, para não passar mal, ela tem o hábito de deixar os grãos de molho por horas.

"Eu ia me fuder com gases. Ele veio perguntar pra mim 'quer que eu faça?' e eu 'não, né'. [...] Na minha casa, eu faço 24 horas de remolho de feijão; de grão de bico eu faço por 3 dias do tanto que me faz mal", disse nesta madrugada.

eu tenho uma opinião e vou hablar 🙄

A Senhora dona Zilu deveria ao menos ensinar sua a varrer uma casa, a fritar um ovo, fazer arroz e o principal fazer um feijão pic.twitter.com/GMtPPjrbYb — ꪖꪀᦔ᥅꠸ꫀꪶꫀ #teamIsabelleNogueira 🏹 (@AndrieleFerrer) January 27, 2024