Reprodução/Globoplay BBB 24: Deniziane e Matteus se beijam e balançam edredom; vídeo

Na tarde desta sexta-feira (26), Deniziane e Matteus chamaram atenção ao trocar carícias de baixo do edredom. Em vídeo que circula na web, é possível ouvir troca de beijos do suposto casal.

Deniziane e Matteus parecem ter colocado fim à expectativa do público pelo primeiro beijo. A dupla aproveitou um momento no quarto, longe dos colegas, para se entregar para as relações íntimas.

O som dos beijos e movimentos da cama entregaram que o novo casal está mais envolvido do que relatam aos colegas. Nas redes sociais, internautas vibraram com o primeiro beijo dos participantes.

"Avisaa que o Brasil tá em festa! Veio aiii", exaltou uma usuária do X, antigo Twitter. "Boninho, cabe a você nos mostrar a câmera de cima viu?", pediu outra.

Primeiro beijo? Embaixo do edredom, Matteus e Deniziane trocam carícias e carinhos 🔥 #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/iiKYmjbwZm — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2024