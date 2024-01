Reprodução/Globo BBB 24: Yasmin Brunet chora após brother zoar possível cancelamento

A modelo Yasmin Brunet desabafou nesta sexta-feira (26) após Marcus Vinícius ter zombado o possível cancelamento dela fora do "BBB 24". Em conversa com aliados, a empresária destacou que não dará mais liberdade para o colega brincar com ela.

Na cozinha, Yasmin Brunet foi flagrada cabisbaixa e chorosa devido a uma brincadeira do comissário de bordo. "Eu não gosto dessas brincadeiras, cara. Eu não vou ficar mais dando intimidade para o Marcus, juro", enfatizou.

O motivo da desavença seria uma frase ironizando o cancelamento da modelo. "O primeiro cancelamento é você, Yasmin Brunet, do BBB 24'. Eu não tinha nem pensado nisso e agora já estou noiada", contou Yasmin.

Wanessa Camargo tentou aliviar para Marcus, apontando que o brother teria apenas brincado.

"Independente, cara. Vamos parar de brincar com cancelamento, com apertar botão. Que raiva que dá disso, vamos parar de brincar com essa merd*, que saco isso", brigou, caindo no choro.

a yasmin chorando porque o marcus falou que a brincadeira dela de “arminha” ai ser o primeiro cancelamento dela e ela ta se sentindo mal porque não tinha visto maldade pic.twitter.com/Kc5CrmJNpP — myrra (@socialmyrra) January 26, 2024