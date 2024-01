Reprodução/Globo - 24.01.2024 Mãe de Vinicius Rodrigues disse que filho foi alvo de 'perseguição' do público do 'BBB 24'





Luziane, mãe de Vinicius Rodrigues, avaliou a eliminação do filho do "BBB 24". O atleta deixou o reality show nesta terça-feira (23), após receber 9,92% dos votos em um paredão com Luigi (12,52%), Pitel (15,96%), Marcus (20,75%) e Alane (40,85%).





No "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (24), Luziane reclamou de uma "perseguição" do público contra o filho. Segundo a mãe do atleta, espectadores "passaram o pano" para outros participantes polêmicos, que também tiveram declarações problemáticas na casa.

"Ele pediu perdão muitas vezes. Muitas pessoas falaram coisas péssimas, também, e até então foi passado pano. O Vini, não. Ele foi alvo de uma perseguição aqui fora. Só que aquelas pessoas que realmente conhecem a essência dele, sabem como ele é", afirmou.

Luziane ainda disse acreditar que a eliminação do filho aconteceu por ele estar "no momento errado, no grupo errado". Veja abaixo mais declarações da mãe de Vinicius no programa matinal da Globo:





Luziane sente orgulho da participação do filho, Vinicius Rodrigues no #BBB24 e declara torcida por Mc Bin Laden! #RedeBBB #Encontro pic.twitter.com/tpgICOPyt2 — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 24, 2024





