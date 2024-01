Reprodução / GShow BBB 24: web acredita que Thais Fersoza tenha sido silenciada

Após criticar os primeiros quatro eliminados sem medo e levar fechada da irmã de Nizam, Thais Fersoza ficou mais quieta durante o “Bate Papo BBB” com Vinicius.

Alguns internautas perceberam a mudança no comportamento da apresentadora e foram para a web comentar.

“Dá para perceber no rosto da Thaís Fersoza que ela queria muito falar. A entrevista ficou mega forçada de risos do Ed e sem o real motivo da eliminação”, disse uma. “A pergunta é: silenciaram a Thaís Fersoza ou com camarote tem que pegar leve? Ficou feio”, perguntou outra.

“Gente, a Thaís Fersoza realmente tratou o camarote com bastante diferença que tava tratando os pipocas. Passou pano pras falas escrotas, não desmentiu ele com relação ao Davi… que decepção!”, criticou outra. “Estava na cara da Thaís Fersoza que ela queria muito falar. A entrevista ficou mega forçada de risos. Conseguiram calar a coitada”, opinou um.

“E morre uma lenda. Mostraram as "cantadas" insistentes do Vinicius como engraçadas. Ignoraram as falas machistas dele, chamando a Isabelle de pedaço de carne. Os comentários ridículos no quarto do líder. Silenciaram real a nossa Diva Thais Fersoza”, reclamou mais uma.

Realmente o camarote tem privilégio. Está super leve...



O Ed tentando ser engraçado...



A Thaís Fersoza: #BatepapoBBB #BBB24 pic.twitter.com/bo1KtF1J3A — Ana Paula Martins (@Anamartiinss) January 24, 2024





Cara, a Thaís Fersoza claramente desconfortável! A cara de insatisfeita, de quem queria macetar esse macho escroto! Calaram a diva! Que putaria é essa? Se o macho escroto for camarote pode? Ah vão a merda! #BBB24 pic.twitter.com/6LOJeLk685 — Poliana Condé 🌻 (@polianaconde) January 24, 2024





Dá para perceber no rosto da Thaís Fersoza que ela queria muito falar.



A entrevista ficou mega forçada de risos do Ed e sem o real motivo da eliminação. #BatepapoBBB #BBB24 pic.twitter.com/4SdvE8XoRq — Ana Paula Martins (@Anamartiinss) January 24, 2024





