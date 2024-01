Reprodução / Instagram Dado diz que tentou ensinar Wanessa a cozinhar: 'Patriarcado espantou'

Dado Dolabella abriu o jogo sobre as habilidades domésticas da namorada, Wanessa Camargo. O ator respondeu uma internauta que afirmou que a cantora deveria cozinhar no BBB 24.

Vegana, a sister foi criticada por comentar da cozinha que outros participantes estão fazendo para ela, que não cozinha.





"A Wanessa bem que podia preparar o almoço/janta e mostrar que uma refeição vegana pode ser muito saborosa e prática", comentou a seguidora.

Já Dado explicou a situação da amada e gerou discussão. "Eu tentei ensinar tanta coisa, mas acho que o tal do patriarcado espantou muitas mulheres da cozinha…", disse.

Nas redes sociais, os internautas criticaram a resposta de Dolabella. "O cara usou patriarcado pra justificar a preguiça dessa mulher de ser uma adulta funcional e preparar a própria comida?", questionou uma; "Não é privilégio de classe e sim patriarcado... Aham, senta lá", apontou outra; "Ele é fã ou hater da esposa dele? Não entendi", comentou uma terceira.

🚨VEJA: Dado Dolabella responde fã que questionou Wanessa Camargo não cozinhar no BBB: "Acho que o tal do patriarcado espantou muitas mulheres da cozinha" 🤔 #BBB24 pic.twitter.com/dK7GWImKe5 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 22, 2024





