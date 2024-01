Reprodução / Instagram BBB 24: Dado Dolabella critica comentários de Davi: ‘Passaram pano’

Dado Dolabella criticou mais uma vez as atitudes de Davi no BBB 24 por meio de um comentário no Instagram. Segundo o ator, alguns relevam os comportamentos do brother, mas se fosse outro participante, agiriam diferente.

"Já passaram pano várias vezes para o Davi, primeiro quando ele colocou carne no feijão que a Wanessa separou e deixou de molho (sendo avisado pela Leidy para não fazer por respeito a quem não comia), passaram pano para a homofobia (dizendo que na Bahia é gíria), para o beijinho no pescoço da Giovana (tendo mulher em casa), para a prepotência (já disse que nunca erra e não aceita críticas), agora vão passar para a mentira também?”, disse citando diversas atitudes de Davi.

“Dois pesos, duas medidas que fala, né?", questionou Dado.

O comentário do artista veio após os camarotes discutirem com o motorista de aplicativo. Tudo começou quando MC Bin Laden afirmou que Davi tinha dito que não queria ver um famoso ganhando o prêmio, o que o baiano negou.

