Reprodução Belo esteve no 'BBB 24' oito dias antes de testar positivo para covid

O cantor Belo anunciou nesta sexta-feira (19) o cancelamento da participação em vários eventos devido ter testado positivo para covid-19. Segundo o relato, os sintomas apareceram oito dias após ele ter tido contato com os participantes do "BBB 24".

No dia 10 de janeiro, Belo, Péricles e o grupo de pagode Menos é Mais agitaram a primeira festa da 24ª edição do Big Brother Brasil. Na ocasião, o cantor do Soweto desceu do palco e interagiu com os participantes do confinamento.

Nesta sexta-feira (19), Belo afirmou que os sintomas de covid-19 apareceram na manhã de da quinta-feira (18). Por protocolo, fez o exame que atestou a presença do vírus em seu organismo.

"Imaginem um fim de semana dos sonhos, Baile da Santinha em Salvador, Massayó Verão em Maceió e Ensaios da Anitta no Rio. Agora pensem num coração que estava cheio de alegria por estar presente nesses três incríveis eventos no nosso País. E, de repente, às vezes a gente precisa enfrentar umas peças que o destino nos prega", desabafou no Instagram ao revelar o diagnóstico.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: