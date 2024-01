Reprodução Instagram - 19.1.2024 Davi lava frango na pia do 'BBB 24'

Davi voltou a se tornar um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta sexta-feira (19). Dessa vez, não por conta de nenhum embate com outros participantes do "Big Brother Brasil 2024", mas, sim, por ter lavado frango na pia da cozinha do reality.

Além de preparar o café da manhã, Davi já está preparando o almoço do grupo VIP. 🍽️ O brother acordou animado. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/rs4xUwE17i — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2024

O momento aconteceu durante a preparação para o almoço, na cozinha do Vip, grupo com melhores opções alimentares e que, nesta semana, foi montado pelo atual líder da competição, o Pipoca Matteus. Na Web, os espectadores repercutiram o momento e relembraram de Fiuk, do "BBB: 21".





Isso porque, na edição de 2021, Fiuk, filho de Fábio Jr., preparou macarrão e deixou que alguns caíssem na pia e no ralo e depois seguiu com o preparo da massa. Na época, o momento também repercutiu e os espectadores se dividiram, alguns não achavam nada demais, enquanto outros avaliaram a prática como algo nojento.





"Comeriam o frango do Davi temperado com ralo de pia?", debochou um usuário do X, antigo Twitter. "Frango do Davi com macarrão do Fiuk", relembrou um segundo. "Botou no fogo, as bactérias morrem", brincou uma terceira. "O que os olhos não veêm o paladar não sente", disse ainda uma quarta.

Confira a reação da Web:

Comeriam o frango do Davi temperado com ralo de pia? #BBB24 pic.twitter.com/fasrcY3fnc — PEDRAO (@Itspedrito) January 19, 2024





Chega a ser ridículo. Tudo que o Davi faz o povo arruma um jeito de criar polêmica. A pia tá limpa, o frango vai pro fogo… só quem não cozinha em casa fica arrumando problema pra uma situação dessa. Vocês comem coisa pior na rua. pic.twitter.com/CheNwAWq4Q — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) January 19, 2024





parem de compartilhar o vídeo do davi fazendo o frango dentro da pia É NOJENTO pic.twitter.com/g5OBo3Hpbu — igor souza (@_euigorsouza) January 19, 2024





o davi pegou o frango mofado, filmou, e jogou dentro da pia. ele sabia que frango era meu emoji, ele sabia.



pic.twitter.com/ae5WdSu8FE — bainha 🍔 (@badgalmafe) January 19, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: