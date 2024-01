Reprodução / TV Globo BBB 24: Vanessa Lopes se compara a protagonista de ‘Jogos Vorazes’

Além de ter lido o livro “1984”, Vanessa Lopes também revelou nesta quinta-feira (18) que assistiu a saga “Jogos Vorazes” para se preparar para o BBB 24.

"Eu sou a Katniss Everdeen, e foi o filme que estudei para vir para cá", disse, fazendo movimento de arco e flecha, como a protagonista dos filmes. "A abelha, quando pica, morre por dentro", afirmou. A torcida da criadora de conteúdo se identifica com um emoji de abelha nas redes sociais.

Jogos Vorazes é uma série de filmes baseada nos livros da autora Suzanne Collins. A história acontece no futuro, quando um governo totalitário cria uma espécie de reality show em que algumas pessoas são escolhidas para caçar umas às outras até a morte.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as falas de Vanessa nos últimos dias. “Por mim a gente deixa a Vanessa Lopes mais tempo, estou FASCINADA com a mente dela. Tudo é sobre ela, todos querem ficar com ela, o BBB faz manutenção interna por causa dela, irmão… Nunca vi algo parecido”, escreveu uma. “Estou suspeitando que a Vanessa Lopes descobriu só o que os loucos sabem, sério KKKKKKKKKKKK”, disse outra.

Estou suspeitando que a Vanessa Lopes descobriu só o que os loucos sabem, sério KKKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/qY12Dlz2VX — Bel (@belpiress) January 18, 2024





