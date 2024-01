Reprodução / TV Globo BBB 24: Vanessa fala de comportamento de Yasmin: ‘Não olhava na minha cara’

Vanessa Lopes revelou para MC Bin Laden e Fernanda que ouviu uma conversa entre Wanessa Camargo e Yasmin Brunet enquanto pensava em apertar o botão da desistência na madrugada desta quarta-feira (17).

"Começaram a conversar os Camarotes sobre apertar o botão e sobre se sentir culpado. Yasmin não olhava na minha cara e eu tenho quase certeza de que ela vendo eu em condições de apertar o botão, começou uns papos como se eu fosse louca, tivesse fazendo jogo e como se eu tivesse colocado o cara mais bonito da casa contra a mais bonita e eu sei que ela tem trauma disso comigo. Sabendo que eu estava escutando e que estava pensando em apertar o botão", comenta a criadora de conteúdo para os outros brothers.

Fernanda pergunta quem estava conversando e Vanessa Lopes repete: "Yasmin e Wanessa, na minha frente, na minha cara". A confeiteira então questiona se elas achavam que a Tik Toker apertaria o botão. "É e elas sabiam que eu estava escutando", diz a pernambucana.

Depois de Vanessa contar tudo, Fernanda comenta que ela deveria virar diretora de filme: “Você tem uma visão".

Vanessa também fala que viu os bonecos no painel tático da academia e explica o que entendeu da organização deles. "Meu olho está do mesmo lado que o dela, e o da Wanessa estava em cima, porque a Yasmin não estava deixando ela ver".

"Acho que a Yasmin por já ter um problema comigo, ela tá meio que vendo como se eu fosse a manipuladora da situação. Eu não gosto nem de falar nisso, porque eu já tenho problema com ela, mas...", complementa Vanessa Lopes.

A influencer diz achar que Yasmin está com uma visão de que ela é uma “manipuladora” no jogo e afirma: "Se for isso, eu vou ser grata a ela pelo resto da minha vida, porque eu não apertei o botão por causa dela."

