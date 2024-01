Reprodução/Globo BBB 24: no raio-X, Davi se desculpa por falas homofóbicas: 'Não cabiam'

Davi aproveitou o raio-x desta segunda-feira (15) para se retratar sobre as falas homofóbicas que proferiu após a formação do paredão .

Durante uma briga com Nizam, o brother afirmou "Sou homem, não sou viado, não" e acabou sendo alertado por outros participantes da casa. Assim, ele quis se desculpar com o público.





"Eu sei que cheguei a extrapolar um pouquinho em algumas palavras que eu falei com relação a minha discussão com Nizam, mas eu expressei tudo para fora aquilo que eu estava sentindo naquele momento", começou ele.

O motorista de aplicativo explicou que precisava resolver o que estava sentindo. "Foi tudo de coração e de sincera verdade. Eu tive que desabafar e falar mesmo, porque eu não gosto de falsidade comigo. Sou uma pessoa muito sincera, verdadeira, tenho coração muito grande, gosto de abraçar a todos, gosto de brincar com todos e não aceito esse tipo de atitude comigo".

Emparedado, Davi completou: "Utilizei palavras que não cabiam naquele momento, mas o restante foi do coração, eu botei para fora o que estava sentindo. Acho que tem que ser assim mesmo... Acordei com confiança, vou continuar com confiança, determinação e garra para chegar na final".

Raio-X do nosso brother hoje. 🚗💙



Mais uma vez, o Davi fez questão de se retratar e assumir que extrapolou no uso de algumas palavras durante a discussão. Ele também ressaltou que não gosta de falsidade e é uma pessoa muito sincera, que tem um coração muito grande. Mas colocou… pic.twitter.com/hMGHZpCaW3 — Davi Brito 🚗 (@davibritof) January 15, 2024





