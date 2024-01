Divulgação/Globo Segundo paredão do 'BBB 24'





Neste domingo (14), mais um participante vai deixar a casa do Big Brother Brasil 24. Davi, Juninho e Thalyta disputam a permanência no reality. Segundo a enquete atualizada do iG Gente, a sister deve ser a eliminada da vez.



Na parcial das 18h, da enquete publicada no Twitter, Davi lidera os votos com 69,2%; Juninho aparece em segundo lugar com 18,7% dos votos. Já Thalyta tem apenas 12,1% para ficar no jogo.

Lembrando que, neste paredão, o voto é para quem deve ficar no programa. Ou seja, o menos votado pelo público deixa a casa. Sendo assim, Thalyta pode ser a eliminada, já que a enquete do iG Gente indica a menor porcentagem para ela.

Vale ressaltar que Thalyta e Juninho se desentenderam nos últimos dias e a rivalidade entre eles pode influenciar no resultado. Além da eliminação, o programa de hoje também terá prova do líder e, em seguida, formação de paredão.

Quem você quer que fique no #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) January 13, 2024