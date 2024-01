Reprodução/ Instagram Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, critica Luiza Brunet por defesa a Yasmin

A esposa de Rodriguinho, cantor e participante do "BBB 24", usou as redes sociais para rebater o posicionamento de Luiza Brunet após falas machistas do brother em relação a Yasmin Brunet dentro do reality. No último sábado (13), a modelo relembrou o histórico de agressor de Rodriguinho e questionou "Como será que é a mulher dele?", no Instagram.



Tudo começou quando Nizam perguntou aos brothers o que eles achavam do corpo de Yasmin. O descedente de libaneses disse que achava o corpo da modelo "estranho" e Rodriguinho completou: "Não, e assim, né? Você percebe... Ela está mais velha, você percebe, ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo! Ela parou de fumar... Mas, lá fora, ela arrumadona nas balada, negão...".



Luiza Brunet compartilhou o momento nas redes sociais e ironizou: "Bom diaaa. Quanta ternura, educação e beleza juntas dos machos alfa". Ela continuou: "Pai de 5 filhos e agressor de mulher", recordando as acusação de agressão que a ex-esposa de Rodriguinho fez ao cantor em 2021. Depois, Luiza compartilhou um post que comparava a aparência de Yasmin e Rodriguinho e questionou: "Como será que é a mulher dele?".



Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, então, se posicionou no Instagram, Ela reconheceu o "erro" do cantor, mas afirmou que "todos erramos". Em seguida, ela chamou atenção para falas de outros participantes na conversa, como Nizan, e disse que Luiza, mãe de Yasmin, não precisava ter citado outra mulher para defender a filha.

"Muito prazer, Luiza Brunet. Eu sou a mulher do Rodriguinho. É sério mesmo que pra atingir o meu marido você precisa me ofender? Que feio uma mulher diminuindo a outra; uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante! Rodrigo não é perfeito e nenhum ser humano é, todos nós erramos. E conhecendo ele como conheço, quando ele sair vai aprender com tudo o que errou. Não ataque uma pessoa pelo erro de outra. Melhore!", escreveu ela.



