Divulgação/ Globo Segundo paredão do 'BBB 24'

Na última sexta-feira (13), foi formado o segundo paredão do "BBB 24". Davi, Juninho e Thalyta disputam a permanância na casa. Segundo a enquete do iG Gente, a sister deve ser a eliminada da vez.



Na parcial das 07h, da enquete publicada no Twitter, Davi lidera os votos com 69,2%. Juninho fica em segundo lugar com 18,7% dos votos. Deste modo, Thalyta pode ser a eliminada, já que tem, apenas, 12,1%.



Com isso, Juninho elimina Thalyta, adversária direta dele. Os dois se desentenderam nos últimos dias e a rivalidade pode influenciar no paredão.



Quem você quer que fique no #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) January 13, 2024









