Reprodução/ Instagram/ Globo 'BBB 24': mãe de Alane critica Nizam: 'Manipulador'

A noite do sábado (13), foi polêmica no "BBB 24". Nizam acabou protaginizando uma polêmica com Alane e Vanessa Lopes, que desencadeou comentários fora do reality da Globo. Aline Dias, mãe de Alane Dias, se pronunciou sobre o acontecido e ainda repercutiu uma fala de Nizam afirmando ele é o "melhor genro".

"Eu acabei de ver uma postagem desse homem [Nizam] , que é um absurdo, porque eu jamais gostaria de ter um genro com um comportamento desse, uma pessoa manipuladora, que manipula todo mundo da casa, que destrata as mulheres", disse a mãe da sister através dos Stories.

"A última coisa que eu queria era ter um genro assim para minha vida e para a vida da minha filha", completou ela.



A fala de Aline vem depois de Nizam e Alane, que mesmo sem terem ficado, formaram um casal no programa, terem uma conversa polêmica na noite do último sábado (13). Nela, a sister afirmou para o brother que gostaria de compartillar com Vanessa Lopes uma crítica que ele fez a tiktoker e se espalhou pela casa . A paraense estava se sentindo culpada, já que era amiga da tiktoker, sabia da fala e não a comunicou. O brother repreendeu a atitude de Alane, afirmando que ele seria prejudicado com isso. A jovem ficou nervosa e acabou desmaiando.



Depois de toda a polêmica, Nizam afirmou que não ficaria mais com Alane, pois a falta de controle das emoções dela poderiam prejudicar seu jogo. Momentos antes, ele tinha se declarado para a sister.



