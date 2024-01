Reprodução/Globo BBB 24: participantes votam e decidem novos integrantes da casa; saiba quem

Temos novos moradores no BBB 24. Após a decisão do público em colocar Isabelle e Davi no programa, os 18 participantes puderam votar e escolher mais seis participantes para o prêmio.

Leia também BBB 24: Isabelle e Davi vencem a votação e completam elenco principal





Separados por três grupos, o elenco "oficial" apostou na entrada de Raquelle, Thalyta e Giovanna. As escolhas foram feitas, na ordem, pelos grupos Laranja, Marrom e Cinza.





Na sequência, os participantes seguiram a mesma regra para escolher três homens para integrarem a casa. Assim, eles decidiram por Juninho, Michel e Lucas Henrique.





Agora, o reality conta com 26 participantes, o maior número de integrantes desde a primeira edição.

Vale lembrar que uma cirurgiã dentista chamada Rebeca Mota decidiu abandonar o pré-confinamento para o Big Brother Brasil 24.

Nas publicações, nas quais ela mostrava estar em um aeroporto, ela escreveu: "Voltando pra casa… Após desistir do maior sonho da minha vida. Participar do BBB sempre foi o meu maior sonho, e, de fato, consegui chegar o mais longe possível. Estou voltando agora do confinamento. Não soube controlar meus sentimentos, sempre achei que desistir era sinal de fraqueza, mas tive que ser muito forte para bater naquela porta e dizer que tinha desistido do meu sonho.”

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !