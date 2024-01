Reprodução/Globo BBB 24: Isabelle e Davi vencem a votação e completam elenco principal

Isabelle e Davi estão no elenco principal do BBB 24. O brother e a sister conquistaram o público e foram os mais votados para entrar no reality. O anúncio foi feito ao vivo na estreia, nesta segunda-feira (8).

A manauara conquistou 60,22% dos votos, já o baiano, 60,94%. Além da chegada na casa, os dois participantes receberam um colar da imunidade, assim eles não poderão ser votados na primeira formação do paredão.

O nome dos 13 participantes do 'Puxadinho' foram divulgados no domingo (7) durante o Fantástico e os telespectadores puderam escolher um homem e uma mulher para competir pelo prêmio.

Agora, os 18 participantes do elenco "oficial" tem a missão de escolher, entre os outros 13, mais três homens e três mulheres para completarem os 26 participantes da edição.

