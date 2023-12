Cida - BBB 4

Cida, que trabalhava como babá antes do "BBB", venceu a quarta edição e levou R$ 500 mil para casa. Após o programa, ela sofreu um golpe financeiro e fez empréstimos, perdendo todo o dinheiro do reality. Ela voltou a aparecer nas mídias nos últimos anos ao comentar as recentes edições do "BBB". Atualmente, ela acumula 23,8 mil seguidores nas redes e vive em uma casa em Itaguaí, no Rio de Janeiro, com o marido, o entregador Julio Cesar, e os filhos, Carlos Victor e Victoria, do casamento com o policial Carlos José Pimenta.