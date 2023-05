Reprodução/Instagram Web aponta erro em tatuagem de Key Alves em homenagem ao México

A web apontou mais um erro em uma das tatuagens de Key Alves . A ex-BBB passou por uma sessão na intenção de homenagear a passagem pelo BBB 23 e pela Casa de Los Famosos, porém, os internautas notaram um equívoco.





Em um desenho de um coração com as cores da bandeira do México, país que sedia o reality que ela fez intercâmbio, faltou um detalhe importante.

Para ficar claro que a bandeira é do país, ela precisaria incluir o brasão nacional, porque sem ele, fica a bandeira da Itália.

Nos comentários, alguns internautas alertaram. "Você tatuou a bandeira da Itália e não México", disse um; "Essa bandeira aí é da Itália", ressaltou outro.





