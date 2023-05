Reprodução Domitila, do BBB 23, participa de encontro no Consulado Alamão

Nesta terça-feira (2) Domitila Barros, do BBB 23 , recebeu uma homenagem do Consulado Alemão pela sua luta por causas sociais.

A ex-BBB marcou presença no local e deu um discurso sobre a história no ativismo.





O evento estreitou a relação com o Consulado da Alemanha no Rio de Janeiro e possíveis parceiros alemães. Em maio, Domitila irá para a Europa, primeiro para Cannes, na França, para o festival de cinema, onde estará presente no filme alemão "Der Pfau", com direção de Lutz Heineking.

Após o fim do reality do TV Globo, a miss Alemanha está morando no Rio de Janeiro para trabalhar a vida pós-programa.

Recentemente, Domitila comentou que ainda não teve a oportunidade de reencontrar o namorado, irmã e pai, após o confinamento.

DOMI NO CONSULADO ALEMÃO



