Tina Calamba botou uma pá de cal nos rumores de relacionamento com Gabriel Fop. Nesta quarta-feira (26), durante o “BBB 23 – O Reencontro”, a modelo afirmou que só rola amizade com o ex-BBB.

“A nossa eliminação foi muito próxima e encontrar alguém aqui fora que passou pelo mesmo foi uma coisa que acabou nos aproximando”, explicou a modelo.





Contudo, Paula acabou deixando escapar que os dois amigos moram muito próximos em São Paulo. Vizinhos de condomínio e estão sempre juntos.

A revelação acabou instigando os brothers e sisters que ficaram com a impressão que desta amizade ainda sairia alguma coisa.





