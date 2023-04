Reprodução/TV Globo Gustavo e Key Alves justificam término do namoro após o BBB 23

Gustavo e Key Alves participaram do prêmio da Rede BBB e revelaram o motivo do término do namoro após o BBB 23 .

O ex-casal relembrou a história da separação e afirmou que estão bem após polêmicas.





"A gente conversou bastante, falei que agi de forma errônea. Já pedi perdão, desculpa. Não gostaria que tivesse sido dessa forma, mas acho que quando sai não entendi a dimensão de tudo isso. A gente aprende errando. A gente está tranquilo, na paz", disse o brother.

A jogadora de vôlei deu a sua versão. "Ele falou tudo. As nossas rotinas não batem, ele sempre viajando, eu também. E na internet tiveram muitas coisas que não são verdades. Ele acreditou em muita coisa, eu também e no fim a gente teve esse momento para conversar e a gente está muito bem agora".

"O pessoal fala muita maldade, mas é isso. A gente tem que superar, seguir em frente e aprender com os erros", completou Gustavo.

O brother também falou dos rumores de que teria ignorado a ex-namorada em um evento. "Eu não virei a cara para ela em momento algum, filmaram o momento, mas eu estava conversando com um repórter na hora", contou.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente