Reprodução/TV Globo BBB 23: shows no estúdio confundem web: 'Eliminados são os campeões'

Um detalhe importante chamou a atenção do público nesta terça-feira (25): os cantores estão se apresentando no estúdio do BBB 23 e não no gramado, como de costume.

Desta vez, as finalistas Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao estão curtindo os shows através da mesmo televisão que se encontram com Tadeu Schmidt no ao vivo.





Pelas redes sociais, os internautas comentaram o fato e até se divertiram com o motivo da decisão.

Eles admitiram que os eliminados foram os verdadeiros vencedores e resolveram fazer o show da final pra eles no estúdio #BBB23 — Ciro OBQDC (@cirohamen) April 26, 2023









Podiam ter montado o show da final do #bbb23 no gramado né? É um palco pro Tadeu e pros eliminados. Ia ficar mais emocionante — Bárbara Aires 🏳️‍⚧️ (@TBarbaraAires) April 26, 2023









final do bbb c show de prefeitura kkkkkk por deus #BBB23 — adim Mar 💫 (@Danielewsorte) April 26, 2023









Gente que horrivel esse formato, as 3 lá na casa, e a galera toda com show no estudio. TA certo que esse foi o Pior BBB mas cara #BBB23 #finalbbb23 — Ahsoka Taah No (@taahsiveri) April 26, 2023





