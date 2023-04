Reprodução / Instagram 25.04.2023 Detran-RJ adverte Domitila e Fred após passeio pelo Complexo do Alemão

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) emitiu uma advertência para Domitila Barros e Fred Nicácio, após um passeio de motos pelo Complexo do Alemão nesta terça-feira (25), antes da final do “BBB 23”.

Por meio do Twitter, o órgão compartilhou um vídeo dos ex-BBBs e destacou a falta do uso do capacete durante o passeio.





"Alô, Domitila e Fred Nicácio! Lindo ver vocês conhecendo e se encantando pelo Rio, mas na próxima vez que andarem de moto, não esqueçam o capacete. Segurança em primeiro lugar!", escreveu o Detran-RJ.

O órgão de trânsito ainda acrescentou que essa prática é passível de multa e perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

"Lembrando que a circulação de moto sem o uso do capacete é considerada infração grave, com multa e perda de 7 pontos na CNH", afirmou o Detran-RJ.

