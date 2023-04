Reprodução/TV Globo BBB 23: VT exaltando participantes pretos leva brothers aos prantos

Durante a cerimônia da final do BBB 23 , a produção preparou um VT especial para exaltar os participantes pretos da edição.





Relembrando as relações, o carinho e o apoio dentro da casa, as imagens levaram os brothers e sisters às lágrimas.

Fred Nicácio: "Quando a gente se percebe como uma pessoa preta, em diversos pontos a gente vai se conectando" 💖 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/PszNkkfu36 — Big Brother Brasil (@bbb) April 26, 2023





Em certo momento do jogo, os pretos se tornaram maioria na casa e marcaram a história do programa pelo fato.

Nas redes sociais, o público comentou a importância do VT.

PQP MELHOR VT DESSA EDIÇÃO #BBB23 — Lija 🌵 (@lady_lija) April 26, 2023









Cara, o Fred levantando a cabeça dos pretos na casa. Gigante! Que VT lindo!!! #BBB23 — Muka do Space 📺🎙️⚠️ (@falamuka) April 26, 2023









Ao final, Tadeu Schmidt conversou com Domitila sobre a apresentação do VT e, emocionada, a sister deu o seu depoimento sobre a passagem no programa. Para concluir, a cantora Iza cantou a música 'Fé'.











