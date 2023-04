Reprodução Enquete BBB 23: sister conquista vantagem e pode levar o prêmio final

A grande final do “BBB 23” está cada vez mais próxima. Nesta terça-feira (25), Aline WIrley, Amanda Meirelles ou Bruna Griphao levará para casa mais de R$ 2,8 milhões.

Nesta segunda-feira (24), a parcial da enquete do iG Gente feita às 18h, mostra que a cantora do Rouge pode surpreender e tirar o favoritismo das loiras.





Aline desponta na enquete com 42,3% dos votos, enquanto Amanda está em segundo lugar com 38,6% dos votos e Bruna Griphao é a preterida para ganhar o reality, com apenas 19,1% dos votos.





Vote na enquete do iG Gente pelo Twitter:

Quem vai ser a campeã do #BBB23 ? — iG Gente (@iggente) April 24, 2023





