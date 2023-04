Reprodução / Globoplay / Instagram Domitila Barros

Domitila Barros aproveitou o dia fora do confinamento do “BBB 23”. Nesta segunda-feira (24), a modelo compartilhou um dia cuidando da estética e apareceu com um visual repaginado para os seguidores.

“Muito satisfatório fazer as unhas depois de 3 meses”, comemorou a ex-sister em um story do Instagram. Nas imagens, Domi mostra um pouco dos cuidados com a beleza durante o dia.





Por fim, Domitila revelou o novo corte nas madeixas para os fãs. A modelo aparou as pontas e ostentou um cabelo bem cacheado, fazendo uma referência a música que lançou quando estava no reality.

Na manhã de hoje, Domitila usou o Instagram para debochar de Larissa Santos, última eliminada da temporada do “BBB 23”. Nos stories, Domi ironizou a professora por não lembrar quando desmereceu a quantidade de seguidores que ela possuía nas redes sociais.





