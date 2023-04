Reprodução/TV Globo BBB 23





Após liberar as câmeras do "BBB 23" para não assinantes do Globoplay, a Globo levou um tombo em relação ao engajamento do público com o reality. Neste domingo (23), no último paredão da temporada, que definiu as finalistas, o programa apresentado por Tadeu Schmidt atingiu uma marca negativa: apenas 22 milhões de votos na disputa entre Larissa Santos, Bruna Griphao e Aline Wirley.

O número é 92% menor quando comparado ao último paredão de 2022, quando Eliezer foi eliminado do criticado "BBB 22" no embate com Arthur Aguiar e Douglas Silva. Na ocasião, o paredão da "semifinal" recebeu 278 milhões de votos.

Se comparada com "BBB 20" e "BBB 21", edições aclamadas pelo público, a diferença também impressiona. No último paredão do "BBB 20", formado por Babu (eliminado), Thelma e Rafa Kalimann, o reality da Globo recebeu 236 milhões de votos, número 972% maior.

Já no paredão entre Gil do Vigor, Juliette e Camilla de Lucas, no "BBB 21", 514 milhões de votos selaram a eliminação de Gil, 2236% a mais que o paredão de ontem no "BBB 23".

O público já deu sinais de desinteresse na semana anterior, quando as três finalistas perderam seguidores no Instagram.