Reprodução/Globoplay 21.04.2023 Aline e Amanda se abraçaram depois da prova

Amanda venceu a Prova de Resistência para chegar à final do "Big Brother Brasil 23" e entrou com Aline na casa. A cantora, que já estava muito abalada durante a prova, conseguiu ir ao banheiro e logo foi para o quarto amparada por Bruna Griphao e, lá, continuou chorando muito no quarto Fundo do Mar nesta sexta-feira (21).

A médica contou que, ao chegar ao banheiro, esqueceu de tirar a calcinha para fazer xixi e molhou a roupa íntima. Sem tirar a peça ou tomar banho, voltou ao quarto para deitar junto com Aline. As duas conversaram e a médica tentou acalmar a amiga.

"Tá tudo bem, mesmo. Eu fiz o máximo que pude. Eu sei disso", disse a cantora.

Amanda também falou que estava com os braços e pernas adormecidos na reta final da prova e que incentivava Aline a conseguir aguentar por mais tempo. Por algumas vezes, a cantora chegou a chorar devido à exaustão pelas mais de 17 horas de prova.

"Eu estava tão enjoada que eu parei de ficar do nada. Melhorei e não fiquei mais enjoada, mesmo rodando", falou Amanda. "Eu tive de parar meus giros duas vezes para poder vomitar", completou Larissa.

A personal trainer salientou que se sentiu muito mal quando deixou a prova no meio da madrugada, mas está feliz por ter chegado ao top 4 com suas amigas desérticas.

"A gente chegou até aqui e já somos vitoriosas. Demos o nosso melhor e é o que importa", disse.



Amanda ganhou um segundo carro na última prova realizada no "BBB 23" e, se vencer o programa, vai ganhar mais um veículo.