Larissa ou Ricardo? Enquete BBB 23 releva quem deixa o reality

O Top 4 está pronto para ser montado! Larissa e Ricardo Alface disputam uma vaga antes da final do BBB 23 .





Segundo a parcial das 22h da enquete do iG Gente, o brother será o eliminado desta quinta-feira (20) com 56,8% dos votos.

Mantida por uma torcida forte junto com as aliadas do quarto Deserto, a sister tem 43,2% dos votos do público.

A grande final do BBB 23 acontece no dia 25 de abril. Ainda nesta noite, o público conhecerá um dos finalistas.

